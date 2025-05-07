Пакистан заявил об отсутствии враждебности к Индии

Министр обороны Асиф: Пакистан не проявлял враждебности к Индии

Пакистан не проявлял враждебности к Индии и готов положить конец напряженности при условии отступления Нью-Дели. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg.

«Мы все время говорили, в последние две недели, что мы никогда не инициировали ничего враждебного по отношению к Индии. Но, если на нас нападут, мы ответим», — заявил глава оборонного ведомства Пакистана.

Асиф отметил, что Пакистан прекратит наращивать напряженность со своей стороны при условии отступления Индии. «Это не враждебные действия — мы просто защищаем свою территорию», — подытожил министр обороны.

Ранее в Индии раскрыли цели нанесенных ударов в Пакистане. «Девять лагерей стали целями атаки и были полностью уничтожены», — утверждается в публикации местного издания The Economic Times.

6 мая Индия начала «Операцию Синдур» в Пакистане. В военном ведомстве страны отметили, что индийские силы нанесли ракетные удары по лагерям террористов.

