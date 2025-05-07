Фицо назвал экономическим самоубийством желание ЕС отказаться от ресурсов России

Желание Европейского Союза (ЕС) отказаться от российских энергоресурсов является экономическим самоубийством. С таким обвинением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего [из России] только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами», — прокомментировал политик «дорожную карту» Европейской комиссии (ЕК) по отказу от российских ресурсов.

Фицо назвал желание Еврокомиссии «чрезвычайно опасной игрой». Премьер добавил, что Словакия намерена обратить внимание ЕК на риски, связанные с этим решением.

Ранее Фицо рассказал, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 Мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.