Причастного к удару по порту «Кавказ» командира ВМС Украины объявили в розыск

Командир ВМС Украины Яцкевич объявлен в розыск в РФ за удар по порту «Кавказ»

Правоохранители объявили в розыск командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил (ВМС) Украины Юрия Яцкевича. Об этом во время совещания в Донецке заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Яцкевичу заочно предъявили обвинение.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый велел нанести удар противокорабельной ракетой «Нептун» по одному из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ» в Краснодарском крае. Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. Жертвами теракта стали два человека, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры. Ущерб составил более 500 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК установили его причастность к теракту.