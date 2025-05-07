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11:43, 7 мая 2025Силовые структуры

СК установил причастного к удару по порту «Кавказ»

СК: Командир ВМС Украины Яцкевич отдал приказ об ударе по порту «Кавказ»
Варвара Митина (редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил (ВМС) Украины Юрий Яцкевич отдал приказ об ударе по порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом во время совещания в Донецке заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Его причастность установили сотрудники СК. Яцкевичу заочно предъявили обвинение. Он объявлен в розыск.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый велел нанести удар противокорабельной ракетой «Нептун» по одному из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ» в Краснодарском крае. Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. Жертвами теракта стали два человека, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры. Ущерб составил более 500 миллионов рублей.

Тогда сообщалось, что 17 членов экипажа парома в порту «Кавказ» спасены после ракетной атаки ВСУ. В ВМС Украины подтвердили удар.

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