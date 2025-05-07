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08:22, 7 мая 2025Экономика

Пять регионов России предупредили о снеге 9 мая

Синоптик Шувалов: Снег 9 мая выпадет в Петербурге, Новгороде, Кирове и Ижевске
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В пятницу, 9 мая, мокрый снег может выпасть в Новгородской, Ленинградской, Кировской областях, Республике Коми и Удмуртской республике. О таких осадках предупредил жителей пяти регионов руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

В Великом Новгороде и Санкт-Петербурге снег не должен лечь на землю, уточнил синоптик. «Такое возможно только на востоке и северо-востоке Европейской России: Киров, Ижевск, Сыктывкар», — уточнил Шувалов.

Метеоролог добавил, что ночные заморозки 9 мая ожидаются в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской и Тверской областях. Днем в столичном регионе будет прохладная погода с вероятностью небольших дождей. Воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия — это ниже климатической нормы, заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не ждать потепления до середины мая. Синоптик также уточнил, что летнего тепла, как в апреле, не будет.

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