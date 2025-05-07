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16:20, 7 мая 2025Культура

Раскрыт заработок бывшей жены Паши Техника

На блог экс-жены Паши Техника Карицкой подписалось более полумиллиона человек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На блог бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Евы Карицкой подписалось около 640 тысяч человек. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

Отмечается, что до того, как исполнитель попал в больницу в Таиланде, их было в несколько раз меньше. «Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут "перекрывать" другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что шестилетний сын Техника Ваня будет ходить в реабилитационный центр, чтобы перенести утрату.

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