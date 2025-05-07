Раскрыт заработок бывшей жены Паши Техника

На блог экс-жены Паши Техника Карицкой подписалось более полумиллиона человек

На блог бывшей жены рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Евы Карицкой подписалось около 640 тысяч человек. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

Отмечается, что до того, как исполнитель попал в больницу в Таиланде, их было в несколько раз меньше. «Пост в Telegram-канале Евы обойдется в 350 тысяч рублей при условии, что в течение 24 часов его не будут "перекрывать" другими публикациями. Если заказчик хочет, чтобы его реклама задержалась в топе канала на двое суток, придется заплатить 450 тысяч рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что шестилетний сын Техника Ваня будет ходить в реабилитационный центр, чтобы перенести утрату.