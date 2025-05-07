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15:39, 7 мая 2025Мир

Раскрыты тайные переговоры Сирии и Израиля

Reuters: Сирия и Израиль ведут тайные переговоры при посредничестве ОАЭ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yosri Aljamal / Reuters

Сирия и Израиль ведут тайные переговоры при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Объединенные Арабские Эмираты организовали канал для переговоров между Израилем и Сирией, (...) поскольку новые власти Сирии ищут региональную помощь для урегулирования все более враждебных отношений со своим южным соседом», — утверждается в публикации.

По данным агентства, непрямые контакты направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между Сирией и Израилем, которые не имеют официальных дипломатических отношений друг с другом. Канал связи между странами был создан вскоре после визита сирийского лидера Ахмеда Аш-Шараа в ОАЭ, который состоялся 13 апреля.

3 мая израильская армия нанесла массированные удары по военным объектам на территории Сирии.

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