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11:09, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о схеме мошенников на площадках объявлений

МВД: Мошенники заманивают в мессенджеры продавцов с площадок объявлений
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники обманывают продавцов на площадках для размещения объявлений, представляясь покупателями и заманивая их в мессенджеры. Схему злоумышленников раскрыло МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что мошенник под видом покупателя связывается с продавцом на площадке объявлений и просит прислать ему фото товара в мессенджер. Злоумышленник аргументирует это тем, что снимок товара в приложении якобы не загружается. «Перенос общения в мессенджеры необходим мошеннику, чтобы обойти встроенные в популярные приложения системы защиты и обеспечить себе дополнительную анонимность», — пояснили в ведомстве.

После этого мошенник заявляет потенциальной жертве, что якобы уже оплатил товар через площадку объявлений, и утверждает, что продавцу нужно подтвердить получение средств. Вслед за этим продавец получает в мессенджере или на электронную почту поддельное письмо с фишинговой ссылкой, которое в точности копирует стиль реальной площадки объявлений. Если пользователь перейдет по ссылке и укажет свои данные, его деньги украдут.

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«Чтобы защититься, рекомендуется использовать официальные приложения площадок для всех операций. Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров», — предостерегли в МВД России.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана. Отмечалось, что они связываются с гражданами под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа. Цель злоумышленников — получить контроль над учетной записью жертвы на портале «Госуслуги».

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