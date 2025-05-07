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19:55, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам указали на связь головной боли и кофе

Невролог Виноградова заявила, что большое количество кофе вызывает головную боль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Врач-невролог Татьяна Виноградова и реабилитолог Сергей Агапкин рассказали в эфире программы «О самом главном» о связи большого употребления кофе и головной боли. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

Виноградова рассказала, что недавно к ней обратился пациент с жалобами на ежедневные головные боли. В ходе приема он рассказал, что за 12-часовой рабочий день выпивает больше пяти литров кофе. Невролог отметила, что употребление этого напитка в больших количествах провоцирует обезвоживание, из-за чего появляется головная боль. Агапкин добавил, что в описанном случае мужчина мог получить интоксикацию кофеином.

Невролог добавила, что голова может болеть из-за неправильно подобранных очков, частого приема обезболивающих препаратов и проблем с осанкой. Наконец, отметила врач, существует так называемая головная боль напряжения, возникающая из-за стресса и других психоэмоциональных нагрузок. Чтобы снять такие неприятные ощущения, нужно помассировать височные мышцы, уточнила Виноградова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал россиянам неожиданный способ избавиться от головной боли. Для этого он посоветовал обматывать шею полотенцем.

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