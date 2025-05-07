Российским авиакомпаниям напомнили об обязательствах перед пассажирами задержанных рейсов

В Минтрансе напомнили авиакомпаниям об обязательствах при задержке рейсов

Российским авиакомпаниям напомнили об обязательствах перед пассажирами задержанных рейсов. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Минтранса России.

Представители ведомства порекомендовали руководителям перевозчиков и аэропортов адекватно подходить к тарифной политике, зарезервировать дополнительный персонал, проверить наличие нужных ресурсов для работы при сбоях и работу колл-центров, а также заранее информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов.

Кроме того, замминистра транспорта Владимир Потешкин напомнил о важности соблюдения федеральных авиационных правил. Среди них — предоставление напитков и питания и размещение пассажиров задержанных рейсов в гостинице. Спорные моменты должны решаться в пользу клиентов авиакомпаний, добавил он.

«Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций», — предупредил чиновник.

Ранее толпы стоящих в очереди и спящих пассажиров в аэропортах Москвы попали на видео. На размещенных в сети кадрах сотни пассажиров выстроились к кассам в Шереметьево.

