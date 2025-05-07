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17:05, 7 мая 2025Путешествия

Российский курорт богачей стал вдвое дешевле

OnlineTours: Стоимость отдыха в Сочи упала в два раза
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский город Сочи, который прозвали любимым курортом богачей, стал вдвое дешевле. Об этом сообщили аналитики агрегатора туров OnlineTours, данные поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Эксперты обратили внимание, что за сутки число пользователей на сайте выросло в два раза, при этом предлагаемые там путевки в Сочи резко упали в цене в два раза. Например, за семидневный тур в Адлер на одного нужно будет заплатить 14 тысяч рублей, а в обычные дни стоимость составляет 27 тысяч рублей.

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«Сейчас у отелей есть окно между сезонами, когда они стараются максимально заполнить номера перед летним наплывом туристов», — объяснила менеджер по продажам Onlinetours Оксана Власенко. По словам специалиста, стоимость отдыха начнет расти уже через 10-14 дней, по мере приближения календарного лета.

В 2024 году аналитики премии Urban назвали Сочи — любимым российским курортом богачей. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в Сочи, а также вкладываться в недвижимость.

Вот это да!
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