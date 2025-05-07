Вучич рассказал об обещании Путину прилететь в Москву

Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву на парад Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, он дал обещание прилететь в Россию Путину. Как отметил Вучич, он должен бороться за свой народ и свою страну. Политик заявил, что ему безразлична реакция других стран на его действия.

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии», — подчеркнул он. Президент Сербии добавил, что любые «наказания» Евросоюза готов принять на себя.

Ранее стало известно, что Вучич прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.