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23:47, 7 мая 2025Мир

Вучич рассказал об обещании Путину прилететь в Москву

Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на визит в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву на парад Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, он дал обещание прилететь в Россию Путину. Как отметил Вучич, он должен бороться за свой народ и свою страну. Политик заявил, что ему безразлична реакция других стран на его действия.

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии», — подчеркнул он. Президент Сербии добавил, что любые «наказания» Евросоюза готов принять на себя.

Ранее стало известно, что Вучич прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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