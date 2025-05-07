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19:25, 7 мая 2025Экономика

«Шашлычные мафиози» захватили бесплатные беседки в Москве

Москвичи сделали бизнес из бронирования бесплатных беседок для пикников
Александра Качан (Редактор)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Москве появилась возможность забронировать бесплатные беседки для пикников — такую услугу предлагают горожане, занимающие беседки за других. О «шашлычных мафиози» в столице сообщает Telegram-канал Baza.

Объявления с соответствующими предложениями можно найти на популярных сайтах. За бронь бесплатной беседки авторы запрашивают до восьми тысяч рублей. В рамках этого бюджета заказчик получит беседку к оговоренному времени, а за дополнительную плату — декор в виде шариков и принадлежности для приготовления шашлыка.

При этом авторы подобных объявлений утверждают, что занять беседку самостоятельно не получится — предприниматели уже «поделили рынок» между собой. По их словам, в майские праздники спрос на услугу очень высокий.

Ранее житель Удмуртии поджег два дома, пытаясь приготовить шашлык. Желание пожарить мясо обошлось ему почти в два миллиона рублей.

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