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15:36, 7 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россияне назвали самые популярные методы борьбы со стрессом

Сервис «Ясно»: Россияне выбрали сон в качестве метода борьбы со стрессом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Специалисты онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» совместно с платформой «Буду» провели исследование и выяснили, как часто россияне испытывают стресс и какими способами избавляются от него. Результатами опроса они поделились с «Лентой.ру».

Сообщается, что в опросе приняли участие около тысячи мужчин и женщин от 25 лет и старше. Согласно полученным результатам, одним из самых популярных методов борьбы со стрессом они назвали сон. Его выбрали 49 процентов респондентов. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что в моменты эмоционального напряжения идет гулять, 37 процентов заедают стресс, треть — совершают импульсивные покупки, а 26 процентов занимаются спортом. Абсолютное большинство — 58 процентов — выбрали в качестве способа снять стресс поддержку друзей и родственников.

Интересно, что каждый пятый опрошенный считает эти методы эффективными, 14 процентов утверждают, что они не помогают, а на 64 процента людей такие способы действуют лишь иногда

онлайн-сервиса психотерапии «Ясно»

Также в сервисе уточнили, что большинство россиян (67 процентов) считают, что испытывают высокое эмоциональное напряжение. При этом 43 процента опрошенных сталкиваются со стрессом несколько раз в неделю, 36 процентов — ежедневно. Лишь пятая часть нервничает один раз в месяц или реже.

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