Современные возможности созданного для войны с Россией шведского истребителя оценили

Военный эксперт Дандыкин: Самолет Saab для войны с Россией — устаревшая модель

Созданный для войны с Россией в годы холодной войны шведский истребитель Saab 37 Viggen — капитально устаревшая модель, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его мнению, для войны со страной нужны более современные вооружения.

«Я хочу сказать, что это капитально устаревшая модель. (…) Этот самолет, в принципе, на уровне того, что поставляют [Вооруженным силам Украины] сейчас», — сказал Дандыкин.

Он отметил, что у шведов до НАТО был приличный промышленно-военный комплекс, который делал весь спектр вооружений.

«Я думаю, что ничего такого в этом самолете для войны с Россией нет», — заключил Дандыкин, подчеркнув, что для ведения боевых действий нужны самые современные средства.

Военный эксперт и политолог Алексей Живов, со своей стороны, отметил, что подавляющее большинство самолетов, которые сейчас участвуют в СВО с обеих сторон, были созданы в годы холодной войны и по-прежнему себя успешно показывают.

Самолет — это просто носитель вооружений, уточнил эксперт. Главные характеристики самолета — электронный прицельный комплекс и его дальность, а также качество радара и дальность полета, пояснил Живов.

«Под крылья любого самолета, как показала практика СВО, можно повесить практически любое вооружение», — уточнил он.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что шведский истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией во время холодной войны. По мнению обозревателя издания, шведский многоцелевой истребитель, принятый в эксплуатацию в 1971 году, был «технологическим чудом», оставившим значительный след в развитии аэрокосмической техники.