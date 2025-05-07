США задумались о пересмотре военных трат из-за российских дронов

Дрисколл: Российские дроны заставляют нас пересмотреть стоимость военной техники

США могут пересмотреть политику закупок военной техники из-за угрозы дешевых беспилотников, массово производимых Россией. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл, передает Business Insider.

«Если цифра хотя бы отдаленно верна, а именно, что за последние 12 месяцев Россия произвела 1 миллион беспилотников, это заставляет нас пересмотреть стоимость того, что мы покупаем», — сказал политик.

Он отметил, что армия США продолжает вкладываться в дорогую технику, которая при этом может быть уничтожена дешевыми «дронами за 800 долларов».

Ранее Дрисколл заявлял, что, несмотря на появление эффективных и доступных противотанковых средств, танки останутся на поле боя ближайшего будущего.

1 мая главы Пентагона Пит Хегсет назначил Дрисколла ответственным за реформирование системы закупок армии США.