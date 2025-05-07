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09:12, 7 мая 2025Экономика

Стали известны размеры майских скидок на новые автомобили

Автоэксперт Петров: Майские скидки на новые автомобили доходят до 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Размеры майских скидок на новые автомобили составляют в денежном выражении от 200 тысяч рублей до 1,1 миллиона. Об этом заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, величина скидок может колебаться от семи до 30 процентов в зависимости от модели автомобиля, бренда и года выпуска. Автоэксперт подчеркнул, что скидки на некоторые электрокары доходят до 2,6 миллиона рублей, а что касается эксклюзивных брендов, то там речь может идти о снижении цены на семь миллионов рублей. Автомобили класса luxury можно будет приобрести со скидкой в 1,5-4,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России серьезно вырос спрос на автомобили, доставляемые из-за границы. Эксперты связывают эту тенденцию с повышением цен на новые машины.

Средняя стоимость подержанной машины в РФ в марте была на уровне в 1,48 миллиона рублей.

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