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13:02, 7 мая 2025Россия

Стало известно о мочившихся в гробы российских похоронщиках

URA.RU: В Кургане похоронщики раскидали кресты и помочились в гробы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Кургане сотрудников похоронного агентства обвинили в нападении на конкурирующую организацию. Об этом со ссылкой на близкие к силовикам источники сообщает URA.RU.

Как стало известно изданию, похоронщики-конкуренты раскидали в помещении ритуальной фирмы могильные кресты и помочились в гробы.

«Три молодых человека устроили скандал с наездом на сотрудников, напугали клиентов, мочились в гробы, раскидывали могильные кресты», — приводит издание слова собеседника, отмечая, что у напавших могло быть криминальное прошлое.

Комментариев официальных лиц, подтверждающих факт инцидента, не поступало.

Ранее сообщалось, что в московском районе сняли на видео груду цинковых гробов.

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