Стало известно о попытке Эстонии сорвать визит словацкого премьера в Москву

Премьер Словакии Фицо: Эстония пыталась сорвать визит в Москву на День победы

Эстония не разрешила пролет в своем воздушном пространстве для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отправившегося в москву на парад победы 9 мая. Об этом сообщил сам глава словацкого правительства, его цитирует РИА Новости.

«Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — пояснил премьер.

Ранее Фицо заявлял, что неоднократно получал угрозы из-за решения посетить День Победы. По его словам, визит в Москву станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.