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02:28, 7 мая 2025Мир

Ульянов прокомментировал запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию

Ульянов: Мешающие Фицо и Вучичу лететь в РФ страны не беспокоятся о репутации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы. Дипломат в своем Telegram-канале заявил, что власти данных государств «совершенно не беспокоятся» о своей репутации.

«Власти Латвии, Литвы и Польши запретили пролет через свои территории лидерам Сербии и Словакии, которые собираются участвовать в Параде по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве», — напомнил Ульянов.

Власти упомянутых трех стран «совершенно не беспокоятся о своей репутации в свете состоявшейся 80 лет назад и не подлежащей пересмотру Победы над нацистами», посетовал постпред.

Накануне стало известно, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который собирается присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Уточнялось, что власти приняли такое решение в связи с «политической чувствительностью цели полета».

В свою очередь, Фицо пожаловался, что получает угрозы в связи со своим решением посетить РФ 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

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