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00:15, 7 мая 2025Наука и техника

В Британии представили морской дрон MARS

Компания SubSea Craft представила морской дрон MARS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Британская компания SubSea Craft представила морской дрон MARS (Maritime Autonomous Reconnaissance System), который может выполнять разведывательные и ударные задачи. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что аппарат может работать в рамках морских операций, в прибрежных зонах и на внутренних водных путях. MARS поддерживает установку боевых модулей, а также оборудования для разведки и борьбы с беспилотниками.

Морской дрон спроектировали и построили за три месяца. Платформа уже прошла испытания в Австралии. Также MARS тестировали с полезными нагрузками производства США. Изделие покажут на ближайших выставках SOF Week в США, DEFEA в Греции и DSEI в Лондоне.

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В апреле стало известно, что российский беспилотный летательный аппарат «Скворец-ВМФ» модернизируют для работы с безэкипажных катеров (БЭК). Ударный дрон с дальностью действия до 10 километров может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки. «Скворец-ВМФ» снащен креплениями с автоматическим размыканием и усиленной системой питания с возможностью подзарядки от бортовой сети БЭК.

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