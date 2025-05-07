В Индии анонсировали брифинг Минобороны по операции «Синдур»

ANI: Минобороны Индии утром 7 мая проведет брифинг по операции «Синдур»

Министерство обороны Индии в 10:00 по местному времени (7:00 по мск) проведет брифинг, посвященный ходу операции «Синдур». Мероприятие анонсировало агентство ANI.

Ожидается, что во время брифинга оборонное ведомство сообщит новые подробности операции. Также агентство отметило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх побеседовал с командующими армии, военно-воздушных сил (ВВС) и флота.

22 апреля в Индии произошел крупнейший за последние годы теракт — число жертв составило 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.

7 мая Минобороны Индии сообщило, что причиной проведения операции «Синдур» стал теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек. Отмечалось, что целями ударов стали базы террористических группировок.