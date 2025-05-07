В Кремле посоветовали позвонить в Киев и задать один вопрос

Песков порекомендовал звонить в Киев для уточнения целей атак БПЛА ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать о цели атаки украинских беспилотников. Его слова передает ТАСС.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — заявил Песков на вопрос журналистов об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область.

Ранее стало известно, что над Сергиевым Посадом в ночь на среду, 7 мая, сбили два беспилотных летательных аппарата. За вечер 6 мая и ночь 7 мая над Московским регионом, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, сбили 14 летательных аппаратов.