В Кремле прокомментировали запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию

Песков прокомментировал запрет стран Прибалтики и Польши на перелеты

Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, распространяя ее даже на своих партнеров в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет на перелет в Москву для президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает РИА Новости.

«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, наполненную русофобством. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», — прокомментировал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобные примеры указывают на наличие серьезных разногласий внутри Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который собирается присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Уточнялось, что власти приняли такое решение в связи с «политической чувствительностью цели полета».