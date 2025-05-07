В Кремле увидели в действиях Киева оправдание продолжения СВО

Песков: Склонность Киева к терактам оправдывает продолжение СВО

Террористические действия со стороны Киева оправдывают продолжение специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно», — высказался он. По мнению Пескова, неготовность Киева к миру оправдывает продолжение СВО.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не сделал никаких заявлений в поддержку предложения лидера России Владимира Путина о перемирии в период празднования Дня Победы.

28 апреля президент РФ объявил о введении перемирия в зоне СВО в честь 80-летия Победы. Боевые действия приостановят с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

Зеленский же отверг предложение о введение режима прекращения огня на период празднования.