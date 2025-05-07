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08:43, 7 мая 2025Мир

В Польше испугались сигнала о слабости перед Москвой

NYT: Уход американских войск с баз в Польше пошлет сигнал РФ, что это серая зона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Уход американских войск с военных баз в Польше пошлет сигнал России, что это серая зона для Вашингтона. Об этом заявил высокопоставленный чиновник, работающий над оборонной промышленной стратегией в министерстве экономического развития и технологий Польши Михал Барановский, сообщает The New York Times (NYT).

В прошлом месяце армия США объявила, что передислоцирует часть войск с базы на юго-востоке Польши, недалеко от Украины, в рамках более широкой стратегии по оптимизации военных операций США. «Европейские лидеры понимают, что часть американских войск может быть переброшена в другое место, но они опасаются, что слишком большое сокращение покажет Москве слабость», — говорится в материале.

По словам Барановского, в таком случае Москве будет послан сигнал, что это серая зона для Вашингтона. «И мы, поляки, больше никогда не будем жить в серой зоне. И в Европейском союзе тоже не должно быть серых зон», — заключил он.

Ранее Командование армии США в Европе и Африке заявило, что Соединенные Штаты выводят свои войска из обеспечивающего Украину оружием хаба в польском Жешуве. Военные объяснили, что этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и их партнеров.

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