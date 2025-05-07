В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

В польском Сейме потребовали заблокировать беспошлинную торговлю с Украиной

В польском Сейме (нижней палате парламента) потребовали заблокировать соглашение, предусматривающее беспошлинную торговлю с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление польского депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Витольда Тумановича.

По словам политика, 8 мая Европарламент должен принять в первом чтении предложение Европейской комиссии (ЕК) о продлении беспошлинной торговли. «Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительство для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение», — указал он.

Ранее стало известно, что Брюссель отказался продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня. ЕК изучает другие возможности поддержки вместо послаблений на ввоз украинских товаров.

Руководство Евросоюза пообещало заменить беспошлинный режим для Украины либерализацией пошлин. Переговоры должны завершиться к 5 июня, дате отмены режима, чтобы обеспечить плавный переход между режимами, но источники указывают, что эти сроки считают слишком сжатыми.