В Приэльбрусье начался фестиваль горных экстремальных видов спорта

В Приэльбрусье начался 16-й международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, фестиваль посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год мероприятие собирает около 500 выдающихся спортсменов, а также свыше тысячи гостей.

Кульминацией фестиваля становится скоростное восхождение на высшую точку Европы — на западную вершину Эльбруса. Отмечается, что участники состязаются в двух классах — спортивном (с поляны Азау) и любительском (с «Бочек»). На данный момент в забеге с поляны Азау лидирует абсолютный победитель фестиваля прошлого года — 50-летний Кристиан Хоффман.

Ранее в апреле стало известно, что оперный фестиваль с участием звезд пройдет в российском городе.