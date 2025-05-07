Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:40, 7 мая 2025Моя страна

В Приэльбрусье начался фестиваль горных экстремальных видов спорта

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

В Приэльбрусье начался 16-й международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, фестиваль посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год мероприятие собирает около 500 выдающихся спортсменов, а также свыше тысячи гостей.

Кульминацией фестиваля становится скоростное восхождение на высшую точку Европы — на западную вершину Эльбруса. Отмечается, что участники состязаются в двух классах — спортивном (с поляны Азау) и любительском (с «Бочек»). На данный момент в забеге с поляны Азау лидирует абсолютный победитель фестиваля прошлого года — 50-летний Кристиан Хоффман.

Ранее в апреле стало известно, что оперный фестиваль с участием звезд пройдет в российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры двух стран отказались от поездки в Москву на парад Победы. Помощник Путина объяснил причины

    В подполье рассказали о массовом дезертирстве ВСУ в районе Купянска

    Белоусов одним словом ответил на вопрос о своем наряде на параде Победы

    Суд ликвидировал узбекскую автономию в Москве за нарушение закона

    В Совфеде выразили надежду на «здравый смысл» Индии и Пакистана

    Губерниев заявил о регрессе российского спорта

    В Вологодской области сбили два беспилотника

    На Украине рассказали о планах Канады передать Киеву конфискованный российский самолет

    В Подмосковье российский вертолет сбил БПЛА ВСУ

    Раскрыто число бойцов из Чечни в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости