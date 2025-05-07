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22:43, 7 мая 2025Мир

В Совфеде выразили надежду на «здравый смысл» Индии и Пакистана

Сенатор Денисов: Будем надеяться, что Индия и Пакистан решат вопрос мирно
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Saiyna Bashir / Reuters

Будем надеяться, что у Индии и Пакистана хватит «здравого смысла и мудрости», чтобы решить вопрос мирно, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Сенатор выразил сомнение, что двум сторонам понадобятся посредники, но если потребуется посредничество, то «всегда найдется тот, кто мог бы его предоставить». «Мне кажется, что, прежде всего, войну нужно заканчивать мирными средствами, переговорными и дипломатическими усилиями», — подчеркнул он.

6 мая Индия начала операцию «Синдур», ударив по Пакистану. Индийская сторона заявила, что целью ударов были исключительно лагеря террористов. Пакистан в ответ обстрелял позиции соседа.

Вот это да!
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