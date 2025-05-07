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03:45, 7 мая 2025Мир

В США не подтвердили поддержку принципа целостности Украины

Госдеп не подтвердил, что Вашингтон поддерживает принцип целостности Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Госдеп не подтвердил, что поддерживает принцип территориальной целостность в отношении Украины. На соответствующий вопрос журналистов ответила на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Если бы мы находились на семинаре <...>, то я бы с удовольствием вела с вами этот разговор. Но сегодня я этого делать не буду», — сказала Брюс.

Помимо этого, согласно высказыванием представителя внешнеполитического ведомства США, Вашингтон ожидает новых предложений от Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта. «Ну, если бы были новые предложения, я бы не стояла тут и не говорила, что мы ждем новых предложений», — отметила она, не вдаваясь в подробности.

Брюс добавила, что ситуация вокруг Украины остается динамичной, а переговоры идут круглосуточно.

Ранее в Госдепе заявили, что нельзя вечно ждать прогресса в украинском урегулировании. «Мы следим за их [сторон] прогрессом», — заявила официальный представитель ведомства.

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