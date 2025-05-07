В США оценили российскую «машину из ночных кошмаров»

TNI: Российская машина разминирования «Вепрь» получила хорошую защиту

Российская боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», которая похожа на технику из ночных кошмаров, получила хорошую защиту от различных средств поражения. Эффективность «Вепря» оценило американское издание The National Interest (TNI).

В бронированной рубке БМР-3МА находятся места командира и механика-водителя. Также в машине можно разместить трех саперов. «Броня "Вепря" усилена динамической защитой "Контакт 1", что дает уровень защищенности, сравнимый с танком Т-90. Это обеспечивает защиту от осколочно-фугасных снарядов и противотанковых ракет, последние из которых определили поле боя в конфликте на Украине не меньше, чем беспилотники», — говорится в материале.

Также машина получила доработанное днище, которое обеспечивает усиленную противоминную защиту. В арсенал «Вепря» входит крупнокалиберный пулемет и дымовые гранатометы. Для создания проходов в минных полях машина получила катковый минный трал ТМТ-С с электромагнитной приставкой. Трал может бороться с минами, оснащенными магнитными или радиоуправляемыми взрывателями.

По словам автора, «Вепрь» превосходно зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции (СВО). Ни одна из машин этого типа не была потеряна.

В июне 2024 года в зоне СВО заметили БМР-3МА с козырьком для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

