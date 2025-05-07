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20:25, 7 мая 2025Моя страна

В центре российского города зацвела «башкирская сакура»

В уфимском парке Матросова зацвела башкирская сакура
Екатерина Ештокина

В центре российского города зацвело редкое растение. Соответствующие кадры публикует телеканал UTV в своем Telegram.

Речь идет о декоративной яблоне, называемой «башкирская сакура». Жители Уфы наблюдают цветение необычного дерева в местном парке Матросова. За его алые бутоны, которые визуально схожи с цветами сакуры, прикрепилось упомянутое прозвище. Известно, что тысячи россиян посещают весной «башкирскую сакуру», чтобы запечатлеть такое зрелище.

Ранее в мае цветение сакуры началось в городском саду имени Пушкина в Челябинске. Сообщалось, что кустарники выпустили первые бутоны, цветение которых длится всего пять дней.

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