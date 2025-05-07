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10:07, 7 мая 2025Мир

В Ватикане соберется конклав для избрания Папы Римского

В Ватикане соберется конклав для избрания нового Папы Римского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

В Ватикане соберется конклав для избрания нового Папы Римского. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Выборы нового понтифика пройдут в Сикстинской капелле 7 мая во второй половине дня после утренней мессы в соборе Святого Петра. Участие в конклаве примут 133 кардинала. Заседание состоится в закрытом формате и в условиях строгой секретности. В материале отмечается, что кардиналы «будут в значительной степени изолированы от внешнего мира на протяжении всего конклава».

Когда 267-й Папа Римский будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым — традиционный способ оповещения об избрании нового понтифика. Кроме того, об этом объявит кардинал-протодьякон с балкона собора Святого Петра.

Ранее в Ватикане состоялась процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого «перстня Рыбака», принадлежавших Папе Римскому Франциску.

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