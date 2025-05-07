VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн

9 Мая VK проведет Всероссийскую минуту молчания в цифровом формате

К 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне VK подготовила онлайн- и офлайн-проекты, позволяющие почтить память павших и поделиться историями семей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

9 Мая пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» (ОК) смогут присоединиться к Всероссийской минуте молчания в цифровом формате. В соцсетях появятся специальные мини-приложения, с помощью которых можно почтить память тех, кто сражался за победу.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн. Передать информацию о героях из своей семьи для участия в виртуальном шествии можно будет также через мини-приложения «ВКонтакте» и в ОК.

Ко Дню Победы VK разместит стелы с фотографиями исторических мест, созаданными в период Великой Отечественной войны. Всего компания установит 25 арт-объектов в 10 городах страны. Отсканировав QR-код на стеле, каждый сможет сделать черно-белые фотографии близких цветными с помощью нейросети Mail. Снимки можно будет отреставрировать и поделиться ими в проекте Облака Mail.

В праздник на главной странице «VK Видео» появится специальный раздел «80 лет Победы». В нем собрано более 260 единиц контента, посвященного истории Великой Отечественной войны: художественные и документальные фильмы, сериалы, эксклюзивные авторские передачи, прямые трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве и шествия «Бессмертного полка».

В этом году VK впервые запустит акцию «Синий платочек 80». В рамках него популярные авторы и известные люди представят фотографии своих родственниц, живших в военное время. VK оформит их в видеопроекцию в стиле «Синего платочка» и покажет ее на фасадах Большого и Малого театров Москвы с 8 по 11 мая. А на улицах российской столицы, в Смоленске и Великом Новгороде будут раздавать синие платочки.

В Новостях Mail будет запущен проект «30 дней до Победы. Хроника весны 1945 года», в рамках которого будут опубликованы статьи из ключевых изданий того времени. Этот проект позволит погрузиться в атмосферу за месяц до Победы.

Помимо этого, выйдет проект «Подвиг героев — подвиг народа» с материалами, посвященными героизму людей на фронте и в тылу и информацией о важнейших битвах и сражениях, а также обзорным материалом с наиболее значимыми и полезными онлайн-ресурсами.

На главной странице «Дзена» к 9 Мая появится новостной блок и раздел «80 лет назад», где размещены архивные материалы из газет и тематические истории ко Дню Победы. Помимо этого, платформа вместе с брендом fromSabá и художницей Анной Касс представит коллекцию тематических платков.

В «Одноклассниках» пользователи смогут виртуально возложить цветы к памятным мемориалам в рамках проекта «Цветок Победы», а авторы соцсети посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о местах и подвигах героев и возложат живые цветы от имени пользователей. Также блогеры примут участие в конкурсе #МестоПамяти.

Платформа «Учи.ру», в свою очередь, представит для учителей и школьников начальных классов материалы, помогающие сформировать у детей представление о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа и расширить кругозор. Они будут доступны бесплатно в сервисе «Подготовка к уроку».

А на просветительском марафоне «Знание.Первые» VK познакомит всех желающих с познавательным контентом и технологическими открытиями военных лет. Инсталляция VK Видео из 3000 живых гвоздик даст возможность школьникам поздравить ветеранов и возложить цветы к Вечному огню.