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17:31, 7 мая 2025Россия

Военкор предрек ухудшение ситуации после самой массовой атаки ВСУ

Военкор Коц: Следует ожидать, что рекорд выпущенных по РФ дронов будет побит
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Ситуация с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России будет ухудшаться, и «рекорд» самой массовой атаки дронов по территории страны будет побит. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в Telegram.

Такой вывод журналист сделал, судя по темпам производства беспилотных летательных аппаратов Киевом. «Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — предрек ухудшение обстановки Коц.

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При этом военкор отметил, что у Российской армии есть технические средства для борьбы даже против выпущенного «роя дронов». В качестве примера Коц привел зенитную управляемую ракету ближнего перехвата ТКБ-1055 «Гвоздь», которую могут устанавливать на зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь» — боевая машина может оснащаться 48 ракетами такого типа.

По всем показателям, нужное и полезное оружие, в теории способное прикрыть важный объект даже от роя дронов. Осталось только наладить серийное производство

Александр Коц

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки ВСУ выпустили по России 524 беспилотных летательных аппарата. Также российские силы противовоздушной обороны сбили пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

ЖЗЛ
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