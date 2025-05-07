Загитова показала фото в облегающем платье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новую фотографию в свой Instagram-аккаунт (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке 22-летняя спортсменка позировала в белом облегающем платье. Она находилась в ресторане вместе с семьей.

Ранее Загитова кардинально сменила имидж — покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку. Некоторые пользователи раскритиковали новый образ спортсменки, в ответ она их заблокировала.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.