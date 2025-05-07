Замглавы управления Ростехнадзора в Удмуртии задержали за превышение полномочий

В Удмуртии задержали замглавы Ростехнадзора за фиктивный прием газовой сети

В Республике Удмуртия задержали замруководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техноогическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает ТАСС

По данным следствия, задержанный заставил подчиненных подписать акты приема и ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей городских и сельских территорий региона. При этом реальной проверки опасных объектов никто не проводил. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей.