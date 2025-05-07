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13:30, 7 мая 2025Силовые структуры

Замглавы управления Ростехнадзора в Удмуртии задержали за превышение полномочий

В Удмуртии задержали замглавы Ростехнадзора за фиктивный прием газовой сети
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Республике Удмуртия задержали замруководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техноогическому и атомному надзору (Ростехнадзора). Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает ТАСС

По данным следствия, задержанный заставил подчиненных подписать акты приема и ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей городских и сельских территорий региона. При этом реальной проверки опасных объектов никто не проводил. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Под Курганом руководитель казенного учреждения (МКУ) «Управления капитального строительства администрации Каргапольского муниципального округа» и подрядчик — директор строительной организации подозреваются в мошенничестве на 5,7 миллиона рублей.

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