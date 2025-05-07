Зеленский раскрыл эквадорским студентам смысл конфликта на Украине

Зеленский объяснил эквадорским студентам свой смысл конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к студентам и преподавателям из Эквадора, в котором раскрыл смысл конфликта на Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам политика, на Украине хотят, чтобы идущие боевые действия могли «добавлять энергии другим народам» и вдохновлять других в «борьбе за свободу».

Он отметил, что украинское сопротивление показало, что «каждый народ может выстоять» даже против страны, которая больше по размеру.

Ранее Зеленский призвал усилить санкционное давление против России. По его словам, санкции против РФ должны оставаться и усиливаться с протяжением украинского конфликта.