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21:52, 7 мая 2025Мир

Зеленский раскрыл эквадорским студентам смысл конфликта на Украине

Зеленский объяснил эквадорским студентам свой смысл конфликта на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к студентам и преподавателям из Эквадора, в котором раскрыл смысл конфликта на Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам политика, на Украине хотят, чтобы идущие боевые действия могли «добавлять энергии другим народам» и вдохновлять других в «борьбе за свободу».

Он отметил, что украинское сопротивление показало, что «каждый народ может выстоять» даже против страны, которая больше по размеру.

Ранее Зеленский призвал усилить санкционное давление против России. По его словам, санкции против РФ должны оставаться и усиливаться с протяжением украинского конфликта.

Вот это да!
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