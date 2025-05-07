Журналист Киселев: Путин смог пробудить в народе России силу, фантазию и веру

Президент России Владимир Путин смог пробудить в российском народе силу, фантазию и веру. Об этом заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости.

По его словам, это его главное достижение за время руководства Россие. Журналист отметил, что мир сейчас держится именно на Путине.

По мнению Киселева, «Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее».

28 апреля Владимир Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — в честь Дня Победы. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней. Политик отметил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц.