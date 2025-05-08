Болельщик «Интера» пережил остановку сердца во время матча с «Барселоной»

Фанат «Интера» пережил остановку сердца во время матча с «Барселоной»

Болельщик миланского «Интера» пережил остановку сердца в конце полуфинального матча финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

По информации источника, мужчина старше 40 лет шел к выходу со стадиона, почувствовал себя плохо и упал на землю. Врачи оказали ему первую помощь, после чего сердечный ритм удалось восстановить.

Отмечается, что фанат был введен в кому. Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в отделение интенсивной терапии миланской больницы.

Ранее итальянский «Интер» одержал победу над «Барселоной» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев в дополнительное время.