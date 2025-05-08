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21:13, 8 мая 2025Бывший СССР

На Украине испугались давления США на переговорах

Экс-депутат Рады Филиндаш: США могут диктовать Украине выгодные им условия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

США на переговорах могут заставить Украину принять любые условия. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш, его цитирует РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Киев не в том положении, чтобы настаивать на невыгодных для Вашингтона условиях. По словам экс-депутата, Украина сейчас находится в сильной зависимости от стран Запада.

«Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно», — отметил Филиндаш.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, когда Киев будет готов начать переговоры. Он указал, что Украина сядет за стол переговоров после полноценного прекращения огня.

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