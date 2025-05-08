На Украине испугались давления США на переговорах

США на переговорах могут заставить Украину принять любые условия. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш, его цитирует РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Киев не в том положении, чтобы настаивать на невыгодных для Вашингтона условиях. По словам экс-депутата, Украина сейчас находится в сильной зависимости от стран Запада.
«Мы сами дошли до такого положения, что оказались в статусе, при котором нам могут диктовать те или иные условия. Мы к этому положению шли не один год, давно», — отметил Филиндаш.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, когда Киев будет готов начать переговоры. Он указал, что Украина сядет за стол переговоров после полноценного прекращения огня.