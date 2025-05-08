Фицо начал искать вариант путей в Москву

Reuters: Фицо ищет способы попасть в Москву из-за стран Прибалтики

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ищет альтернативные способы попасть в Москву на празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за стран Прибалтики, которые отказали его самолету в предоставлении воздушного пространства. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Офис Фицо ищет альтернативный маршрут в Россию после закрытия воздушного пространства в странах Балтии», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что нежелание пускать Фицо не повлияло на его планы и он решительно настроен попасть в Москву на празднования 80-летнего юбилея Победы.

Ранее Польша дала разрешение на перелет через свою территорию спецборта Фицо, который прибудет на торжества в честь 80-летия Победы в Москве 9 мая. При этом политик сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес из-за планов приехать в Россию.