Россиян предупредили об опасности неправильного хранения шашлыка

Эксперт Роскачества Спеценко: Готовый шашлык можно хранить не более 48 часов

Готовый шашлык из мяса и птицы можно хранить в холодильнике не более 48 часов, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Об опасности неправильного хранения продуктов после пикника специалист предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Мясо, птица и рыба — это идеальная среда для размножения бактерий при температуре выше плюс четыре градуса. Поэтому шашлык следует убрать в холодильник или термосумку с хладагентами не позднее чем через час-два после приготовления. Если на улице жарко, то лучше сделать это как можно раньше», — рекомендовала Спеценко.

Не стоит употреблять в пищу мясо, которое находилось на открытом воздухе более двух-трех часов — риск отравления в таком случае слишком высок Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Также специалист посоветовала готовить шашлык партиями, по мере необходимости.

«Замаринованный шашлык необходимо хранить в условиях холодильника и герметичности. Ни в коем случае нельзя оставлять еду в машине или на солнце, смешивать свежие и уже постоявшие блюда, а также пробовать продукты с неприятным запахом или измененным цветом», — добавила она.

Кроме того, Спеценко отметила, что очень важна правильная упаковка мяса. Она объяснила, что в герметичных контейнерах или плотных пищевых пакетах продукты будут более защищены от бактерий. По ее словам, не стоит хранить готовые блюда в алюминиевой фольге или открытой посуде, так как они могут быстрее испортиться и окислиться.

«Что касается сроков хранения в холодильнике, то здесь есть свои нюансы. Шашлык из свинины, говядины или курицы можно хранить не более 48 часов. Рыба и морепродукты остаются свежими в течение 24-36 часов. Овощные салаты без майонеза можно держать в холодильнике до 48 часов, а с майонезом — не более 24 часов. Молочные продукты и десерты следует употреблять в соответствии со сроком годности, но не оставлять их вне холодильника дольше часа», — заключила специалист.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предупредила, что регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, могут привести к проблемам со здоровьем.

