Известный телеведущий спешно покинул эфир

Ведущий NBC Тирико спешно покинул эфир из-за аллергической реакции на орехи

Ведущий американского телеканала NBC, спортивный комментатор Майк Тирико спешно покинул эфир из-за недомогания. Как пишет The US Sun, он объяснил это аллергической реакцией на орехи.

По словам Тирико, он съел что-то с содержанием орехов, вскоре у него начался отек горла и носа. «Это мешает дышать, так что мне было нехорошо, я не мог продолжать вести эфир. Я вколол себе эпинефрин, обратился к врачам скорой помощи», — пояснил ведущий. Уточняется, что эфир, который покинул Тирико, был посвящен конным скачкам в штате Кентукки. После рекламной паузы его сменил другой комментатор, который сообщил, что его коллеге нездоровится.

В соцсетях зрители передачи написали, что они заметили перемены в голосе Тирико перед тем, как он покинул рабочее место. «Было слышно, что ему плохо», «Судя по голосу, ему правда было нехорошо», «Я подумал, что его голос как-то изменился, но списал это на микрофон», — написали они.

Ранее сообщалось, что британского телеведущего Имонна Холмса госпитализировали после падения в ванной. Он опубликовал фотографию, сделанную в машине скорой помощи, и поблагодарил медиков за помощь.