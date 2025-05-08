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20:25, 8 мая 2025Мир

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Ушаков о встрече Путина и Трампа: Движение идет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Движение в сторону организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа идет. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мне кажется, что да, мы движемся [к встрече Путина и Трампа]», — сообщил представитель Кремля.

Также Ушаков прокомментировал заявления, что «Россия разочаровывает США». Он согласился с этим утверждением, подчеркнув, что «Вашингтон разочаровывает Москву больше, причем уже долгое время». Однако помощник президента отметил, что действующая американская администрация демонстрирует конструктивный подход, и у нее есть понимание российских национальных интересов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что требования России по урегулированию конфликта на Украине слишком велики. Он добавил, что в настоящее время «существует огромная пропасть» между положениями, в которых находятся Россия и Украина. При этом он отметил, что его настрой не пессимистичен. Вице-президент подчеркнул, что «не стал бы говорить, что россияне не заинтересованы в урегулировании».

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