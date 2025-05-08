Медведев высказался об уехавших артистах

Медведев призвал не давать выступать артистам с антироссийской позицией

Не всех артистов, уехавших из страны после начала специальной военной операции (СВО), стоит резко осуждать, однако давать выступать тем, кто высказывался против России, нельзя. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Мердведев, передает ТАСС.

Он отметил, что многие из покинувших Россию творческих личностей возвращаются и возобновляют выступления. «Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — заключил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что речь не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против России. Медведев считает, что такие артисты не должны получать поддержку от властей.

Ранее Мердведев призвал работать над отечественной детской литературой. Он заявил о необходимости оторвать российских детей от «Гарри Поттера» и других произведений, которые не имеют к ним никакого отношения.