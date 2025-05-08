Мэр Нарвы не стала беспокоиться из-за концерта в честь Дня Победы в Ивангороде

Мэр Нарвы Райк назвала внутрироссийским делом концерт 9 мая в Ивангороде

Мэр Нарвы Катри Райк не стала беспокоиться из-за концерта в честь Дня Победы в Ивангороде и назвала его проведение внутрироссийским делом. Ее слова приводит ERR.

«Концерт в Ивангороде – это внутреннее дело России. Мы делаем на своей земле то, что считаем правильным. То же самое делает и Россия», — подчеркнула чиновница.

Она добавила, что 9 мая Нарва всегда находится в центре внимания, мероприятия проводятся по обе стороны границы. Райк отметила, что люди могут посмотреть и тот, и другой концерт, это проявление демократии и свободы выбора. Мэр призвала воздержаться от проявления агрессии.

Ранее желающие попасть в Россию на Пасху выстроились в очереди в городе Нарва на границе Эстонии. Пассажирам рекомендовали выделять дополнительное время на пересечение погранпункта Нарва — Ивангород.