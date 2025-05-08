Мерц рассказал о гарантии безопасности Украине

Мерц: Гарантией безопасности Киеву может быть поддержка ВСУ Европой и США

Гарантией безопасности Киеву после потенциального прекращения огня могла бы выступить масштабная поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Европы и США, рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает телеканал Welt.

Он рассказал, что Берлин пока не обсуждает вопрос отправки немецких военных на Украину. Журналист поинтересовался, на какие гарантии безопасности в таком случае может рассчитывать Киев.

«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать ее вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — подчеркнул он.

Ранее Мерц заявил, что Германия сможет предоставить какие-либо подробности о гарантиях безопасности Украине только после прекращения огня.