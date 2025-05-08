На Украине заявили о желании США заключить сделку с Россией

Дубинский: США захотят заключить сделку с РФ для решения конфликта на Украине

США после подписания соглашения о ресурсах с Украиной захотят заключить сделку с Россией для скорейшего завершения конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«США заинтересованы не в продолжении войны как об этом мечтает [президент Украины Владимир] Зеленский, а в ее скорейшем завершении большой сделкой с РФ, в которой Украина — один из небольших сегментов», — указал политик.

Он отметил, что важные стратегические объекты, к которым относятся АЭС, трубопроводы и подземные хранилища газа, функционируют неэффективно без участия России.

В четверг, 8 мая, стало известно, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 депутатов.