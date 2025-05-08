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11:37, 8 мая 2025Забота о себе

Назван лучший завтрак при похмелье

Диетолог Шоу: При похмелье на завтрак нужно съесть три яйца, грибы и авокадо
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Spatari / Getty Images

Алкоголь нарушает работу всех система организма, предупредила врач-диетолог Кара Шоу. В беседе с Metro она назвала завтрак, который помогает быстро восстановиться после употребления спиртных напитков.

Шоу указала, что первый прием пищи при похмелье должен выполнять две главные функции: снижать уровень сахара в крови и поддерживать печень, которая перегружена из-за необходимости расщеплять алкоголь. Для этих целей нужна пища, насыщенная аминокислотами, витаминами группы B, а также белком, считает врач.

По словам Шоу, лучшим завтраком будут три яйца, приготовленные любым способом, обжаренные на оливковом масле грибы, половина авокадо, помидоры и сыр фета. Она пояснила, что фета и яйца снабдят организм белком и придадут сил. Помимо этого, в яйцах содержится холин, полезный для работы печени. Диетолог также добавила, что овощи помогут быстрее справиться с симптомами интоксикации. Она уточнила, что авокадо является источником калия и витамина Е, грибы содержат витамины группы В, а помидоры, если их приготовить, обладают противовоспалительным действием.

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Шоу также отметила, что даже такой легкий завтрак не нужно есть сразу после пробуждения. Она посоветовала подождать примерно 90 минут, чтобы нормализовать уровень глюкозы, который повышается после пива, сладких коктейлей и других алкогольных напитков.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова назвала самый вредный алкоголь к шашлыку. По ее словам, нагрузка на организм будет выше, если к жареному мясу подать сладкие и газированные спиртные напитки.

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